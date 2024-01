Nogometni klubovi potrošili suludi novac na transfere, evo kako stoji Hrvatska

I dok građani svijeta na dnevnoj razini slušaju vijesti o krizi, uštedama, recesiji, ratovima i svim ostalim pošastima, oaza dobrog i lagodnog života stvorila se u sportu, a nogomet i transferi nogometaša prava su zlatna koka svih involviranih, od amaterske do profesionalne razine.

Tako je Međunarodna nogometna federacija FIFA u svom Globalnom izvještaju o transferima objavljenom u utorak,otkrila nevjerojatnu cifru, koju su nogometni klubovi potrošili na transfere u 2023. godini.

Po FIFA-i nogometni klubovi diljem svijeta potrošili su rekordnih 9.63 milijarde dolara na međunarodne transfere u 2023. godini, što je povećanje od gotovo 50 posto u usporedbi sa 2022. godinu.

💰 Spending on international transfer fees reaches new high

📈 International transfers in women’s football increase by more than 20%

The FIFA Global Transfer Report 2023 is here, charting all the transfers of men’s and women’s players in both amateur and professional football.

— FIFA (@FIFAcom) January 30, 2024