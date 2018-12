NOGOMETNA REVOLUCIJA: Ukida se najapsurdnije pravilo

Svjetska nogometna organizacija pokrenula je pravu nogometnu renesansu te mijenjaju niz pravila, a jedno od najbizarnijih će i ukinuti.

Radi se o onom koje nalaže da suparnički nogometaš ne smije u 16 metara presjeći ispucavanje prilikom gol-auta. To više neće biti tako već se uvodi novo pravilo, koje će i dalje braniti igračima ući u šesnaesterac prije nego golman ispuca loptu, ali čim je golman dotakne, smjet će ući u 16 mjetara i presjeći dodavanje.

