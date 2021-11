NOGOMETNA LEGENDA JUGOSLAVIJE SPUSTILA SRBIJU NA ZEMLJU! ‘Dobri ste, ali još niste kao Hrvatska!’

Autor: F.F

Legendarni nogometaš Jugoslavije te bivši izbornik Bosne i Hercegovine, Mehmed Baždarević, komentirao je plasman Srbije na Svjetsko prvenstvo u Kataru nakon fantastične pobjede nad Portugalom.

Baždarević je kao vezni igrač nastupao za Željezničar, a potom je otišao u Francusku gdje je nastupao za Sochaux i Nimes. Karijeru je završio u švicarskom Étoile Carougeu.

Nakon nogometne karijere postao je trener te je u jednom trenutku vodio reprezentaciju BiH. Radio je i u nizu francuskih klubova, a u razgovoru s Blicom otkrio je mogu li Orlovi postati najbolja momčad na Balkanu.

‘Za mene ovo nije iznenađenje’

“Za mene ovo nije iznenađenje. Možda je iznenađujuća pobjeda protiv Portugala u Lisabonu, ali to nije Portugal kakav svi pamtimo. No, rijetko koja reprezentacija je u stanju to napraviti, morate se priviknuti da imate dobru momčad, baš dobru. Nema tu ništa čudno, pa Srbija ima 20 nogometaša koji su klasa”, započeo je.

Edin Dzeko ready to talk to the press along with their gaffer Mehmed Bazdarevic pic.twitter.com/Oq6AWP1kwH — Phil Egan (@philegansport) November 12, 2015



“Francuski novinari su se naljutili kada sam rekao da Srbija ima tri kvalitetna napadača u rangu francuskih; to su Mitrović, Vlahović i Jović. To je rijetkost, blago. Morate naviknuti na to da druge reprezentacije u vama vide opasnog rivala, ekipu koja ih može izbaciti sa SP-a ili EP-a”, rekao je legendarni Baždarević pa zaključio tko je najbolja momčad na Balkanu:

“Morate čvrsto ostati na nogama, Hrvatska je dugo radila da bi postala viceprvak svijeta, nije se to dogodilo preko noći. Dobri ste, ali prerano je da se priča da ste bolji od Hrvatske. Mi na Balkanu često volimo preskakati stepenice, a SP u Kataru bit će vam sjajna prilika da se dokažete”, zaključio je.