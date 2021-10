NOGOMETAŠICE OPTUŽILE IZBORNIKA ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE! Jedna djevojka imala je samo 14 godina!

Strašne vijesti dolaze iz Južne Amerike. Kako prenosi agencija AFP, 24 članica ženske nogometne reprezentacije Venezuele optužile su bivšeg izbornika za seksualno uznemiravanje.

Igračice su se javile putem društvenih mreža, a Kennetha Zseremetau opisale su kao ‘pravo čudovište’. Zseremete trenutno radi kao izbornik ženske reprezentacije Paname.

24 players from Venezuela’s women’s national teams have accused former coach Kenneth Zseremeta of sexual harassment and abuse.

Forward Deyna Castellanos published a letter stating the players broke the silence to stop “abuse and harassment; physical, psychological and sexual.” pic.twitter.com/kcuwEqEnvH

— B/R Football (@brfootball) October 6, 2021