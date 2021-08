NOGOMETAŠI SU DOVELI PROSTITUTKE U HOTEL, TRENER SAZNAO: Legendarni Rumunj rekao je samo jednu rečenicu!

Autor: F.F

Pod vodstvom Mircea Lucecsua Šahtar iz Donjecka bio je prava opasnost u Europi. Darijo Srna i suigrači bili kao prava klapa pod vodstvom legendarnog Rumunja.

Lucescu je proveo 12 godina u Šahtaru, od 2004. do 2016. godine, a pod njegovim vodstvom osvojili su UEFA kup, sadašnju Europa ligu.

Nikome nije bilo lako kada je slijedila utakmica protiv Ukrajinaca, a PR slavnog kluba otkrio je jednu zanimljivu anegdotu.

Nogometašima je bilo dosadno

Ruslan Marmazov, nekadašnji zaposlenik Šahtara, otkrio je zanimljivu priču. Bio je zadužen za odnose s javnošću, tako da ne čudi da zna sočne detalje iz svlačionice.

Grupa nogometaša u hotel je dovelo prostituke, a trener Lucescu je to saznao, a reakciju legendarnog trenera svi su dobro upamtili:

“Igračima je bilo dosadno na pripremama u Španjolskoj, pa su pozvali prostitutke u hotel. Lucescu je to nekako saznao i pojavio se baš kad su i one stigle. Svi su se iznenadili te su očekivali lekciju trenera. Umjesto toga on im je mirnog tona poručio: ‘Momci, platite djevojkama da odu i nazad u krevet'”, otkrio je Marmazov.

Nije poznato o kojim se nogometašima radi, ali svi se dobro sjećaju intervencije trenera. Lucescu sada radi kao trener Dinama iz Kijeva.