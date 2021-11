NOGOMETAŠI PADAJU KAO POKOŠENI NA TERENIMA! Nema kraja jezivim scenama, masovni primjeri strašnih slučajeva

Iznenadni zdravstveni problemi nogometaša koji ponekad imaju tragičan rasplet na terenu dio su tužne priče koja traje već jako dugo. Teško je zaboraviti užasne scene poput one kakva se u ljeto 2003. dogodila poznatom kamerunskom reprezentativcu Marc-Vivienu Foeu, koji je preminuo nakon srčanog udara i pada na travnjak dok je igrao za svoju nacionalnu momčad na Kupu konfederacija u Francuskoj, u Lyonu. Sličnih tragičnih priča bilo je još, a u sceni koja je bila jako zabrinjavajuća, ali sa sretnijim krajem, svježe je u sjećanju i srčani zastoj danskog reprezentativca Christiana Eriksena tijekom nastupa na ovoljetnom Euru.

Eriksen se oporavlja nakon prizora njegovog pada na travnjak koji je obilježio susret Danske i Finske na početku Eura. Postoji mogućnost da će nastaviti s nogometom, ali upozorenja koja dolaze sve češće govore nam da bi vjerojatno ipak pametnije bilo ‘zakočiti’ i ne riskirati s mogućim tragičnim krajem.

U sličnoj priči, nedavno otkriveni problem sa srcem prvo je privremeno zaustavio karijeru dugogodišnjeg poznatog argentinskog reprezentativca Sergija Aguera, danas u Barceloni, a kasnije su iz Španjolske došle i informacije da Aguero neće moći nastaviti s profesionalnim nogometom. Oprez je u prvom planu, a ispravnost takvog pristupa pokazuju i noa dva slučaja sa sličnim zdravstvenim problemima.

Adama Traore, 26-godišnja malijska zvijezda u dresu moldavskog Sheriffa, našao se u prvom planu nakon pada u susretu svojeg kluba s Real Madridom na domaćem terenu u Ligi prvaka, s novim prizorima koji su sve zabrinuli, a možete iz pogledati – ovdje.

Kako se Traore primio za prsa nakon pada, sumnja se na srčane probleme, a njegov mogući nastavak s nogometom ovisit će o dodatnim pretragama. Sheriff će sa zabrinutošću pratiti kako će se ova priča odviti, zbog brige za svojeg igrača, ali i zbog toga koliko im Malijac znači na terenu. To je ranije ove sezone osjetio i Dinamo, kojem je Traore zabio dva gola u Sheriffovoj domaćoj pobjedi s 3:0 i prolasku dalje u završnom pretkolu Lige prvaka.

U primjeru koji je ovih dana također bio vrlo zabrinjavajuć, igrač engleskog trećeligaša Wigan Athletica Charlie Wyke se početkom ovog tjedna iznenada srušio na treningu svojeg kluba, a sreća u nesreći je što je liječnička intervencija stabilizirala njegovo zdravstveno stanje. Po informacijama iz Engleske, Wyke će ostati pod liječničkim nadzorom, a kao i u još nekoliko bolnih primjera, njegov povratak na teren je neizvjestan.

Horrific news out of Wigan Athletic this afternoon…Charlie Wyke in a stable condition after collapsing during training on Monday…will continue to be monitored closely over the next few days. Best wishes from everyone connected with #wafc pic.twitter.com/N8QHvPmjs8

— Paul Kendrick (@PKendrickWIG) November 25, 2021