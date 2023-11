Nogometaša brutalno ubili u vlastitoj ulici, došao kući na odmor

Strašne vijesti dolaze nam iz Brazila, gdje je od posljedica ranjavanja u gradu Ribeirao Preto, preminuo 21-godišnji igrač Sao Bernarda Felipe Diogo.

Nesretni Diogo, nadimka Favela, došao je u svoj rodni grad na odmor tijekom praznika, da bi ga u njegovoj ulici prorešetali s deset metaka i mladiću nažalost nije bilo spasa te je preminuo u bolnici na odjelu intenzivne njege.

Diogo je prošao škole nogometa brazilskih prvoligaša Cruzeira i Botafoga, a onda je potpisao za Sao Bernardo, koji se natječe u brazilskoj Serie C.

Tužan oproštaj

“Sao Bernardo je s velikim žaljenjem primio vijest o smrti našeg nogometaša Felipea Dioga Bernardesa Ferreire. Neka Bog utješi njegovu obitelj u trenucima najveće tuge”, napisali su iz Diogovog kluba, a od njega se oprostio i suigrač De Campos:

🚨🚨| Sao Bernardo striker Felipe Diogo, 21, has been killed in a street shoot-out by unidentified gunmen.

🕊️ pic.twitter.com/TO607HvJyD

— TTS. (@TransferSector) November 1, 2023