Nogometaš zbog klađenja zastranio u Engleskoj: Nevjerojatno što je izveo ovaj čovjek

Nevjerojatan slučaj čak i za zagrižene prijestupnike protiv pravila o klađenju među sportašima odjeknuo je danas u Engleskoj, a njegov središnji lik bio je igrač koji je protekle sezone bio u akciji u Premiershipu, Harry Toffolo, obrambeni igrač Nottingham Foresta.

Lijevi bek kluba iz Nottinghama optužen je za kršenje tamošnjeg pravilnika protiv klađenja, njegovim slučajem bavi se Engleski nogometni savez, a kako donosi BBC, o pravila se ogriješio u čak 375 slučajeva u razdoblju od siječnja 2014. do ožujka 2017.

Što je Toffolo radio? Po onom za što ga se tereti, odavao je informacije koje mogu biti od koristi kladiteljima, što se po pravilima ne smije, a optužbe govore da je to izveo gotovo 400 puta.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The FA have charged Nottingham Forest defender Harry Toffolo with 375 betting offences between 2014 and 2017.

