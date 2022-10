NOGOMETAŠ SE SKINUO I POKAZAO ONU STVAR: ‘Sramota, to da napravi jedan profesionalac!’

Sportaši ponekad skaču, rade grimase, mašu rukama ili na neki drugi način pokušavaju omesti svojeg protivnika u važnom trenutku, a iz Južne Amerike dolazi situacija u kojoj je jedan nogometaš proteklog vikenda otišao i korak dalje.

Čovjek se zove Geisson Perea, ima 31 godinu i stoper je koji igra za kolumbijski Santa Fe, a pažnju izvan domovine privukao je jer je u pokušaju da omete protivničku momčad Jaguaresa kod izvođenja slobodnog udarca skinuo donji dio opreme i pokazao svoj spolni organ.

Kako je riječ o vrlo posebnom potezu, krenule su i reakcije, mnoge od njih osuđujuće.

Britanski Mirror približio je dio odjeka začuđenih nogometnih navijača koji su se javili na internetu. ‘Sramota za tog igrača Geissona Pereu iz Santa Fea da se tako skinuo u blizini suca… Hoće li biti i kazne?’, zapitao se jedan navijač. Kazne na terenu nije bilo jer sudac, izgleda, nije vidio sporni trenutak.

One Colombian first division contest was marred by a particularly bizarre moment when Sante Fe defender Geisson Perera pulled down his pants to try and distract an opposition free-kick taker.

