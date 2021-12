NOGOMETAŠ POSTAO DILER DROGE: Pao je u velikoj akciji, a najviše ga pamte zbog jedne priče!

John Lawless, 39-godišnji nekadašnji igrač velškog kluba The New Saints, suočen je s mogućom zatvorskom kaznom nakon privođenja u velikoj policijskoj akciji pokrenutoj protiv skupine dilera droge.

Lawless je postao zanimljiv istražiteljima nakon što je otkrivena njegova vodeća uloga u dilerskoj skupini. Kao vođa te grupe, 39-godišnji bivši član The New Saintsa bio je jedna od glavnih meta u policijskoj akciji.

Kako je objavio tamošnji portal Hull Live, skupina koju je predvodio Lawless bila je aktivna u Hullu.

Tijekom nogometne karijere, privedeni vođa dilerske skupine najviše se pamti po igranju za The New Saints protiv Liverpoola u kvalifikacijama za Ligu prvaka, s Liverpoolovim prolaskom dalje sa 6:0 u ljeto 2005. godine. Lawless je protiv Liverpoola bio u akciji na terenu, a za Redse s Anfielda je i navijao.

