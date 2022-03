NOGOMETAŠ OSTAJE BEZ KUĆE ZBOG OČEVOG DUGA: ‘Sve je mutno, siguran sam da su mu prijetili dok ju je pisao’

Autor: G.I.Š.

Nerijetko smo svjedoci ružnih životnih priča u kojima zbog “mutnih” radnji nekih članova obitelji, koja na vidjelo isplivaju tek nakon smrti glavnog aktera, ostatak obitelji ostaje u čudu pokušavši shvatiti što se događa.

Tako iz Makarske dolazi priča u kojoj su akteri obitelj Antunović, koji su nakon smrti oca Željka Antunovića, našli pred gubitkom vlastitog doma zbog duga od 32 tisuće koje je napravio Željko još 2008. godine.

Kako donosi Slobodna Dalmacija, Željko Antunović je od Pere Rašića iz Slavonskog Broda posudio 32 tisuće eura koje je, pak, dugovao Zdravku Lasiću iz Zagreba. Radi osiguranja vraćanja novca, Antunović je Rašiću obećao u zalog dati svoj suvlasnički dio nekretnine u Makarskoj, kuću od oko 400 kvadrata, ako dug ne podmiri u roku od godinu dana, do 2009. godine, a izjava je pisana rukom i navedeno je kako se daje “samovoljno i bez ikakve prisile’.

Problemi nakon smrti

Obitelj nije ništa znala o očevom dugu sve dok Željko nije preminuo 2011. godine i tada počinje kalvarija obitelji Antunović, koja je poznata i po tome da dvojica braće Matinu i Pjeru, koji je igrao za Zmaj iz Makarske, RNK Split i Jadran iz Tučepa.

Objekt u centru Makarske vještak, koji nije ni izašao na teren, procijenio je na 400 tisuća kuna, a Antunovićima su se na vrata počeli pojavljivati sumnjivi tipovi koji su od njih tražili novac i nekretnine.

Kuću je zatim kupio Rašić koji ju je donekle preuredio i u njemu napravio šest apartmana, ali ju je kasnije prodao za 100 tisuća eura Miji Kladariću, odvjetniku iz Slavonskog Broda. Rašić je s udovicom i sinovima potpisao ugovor da će im ostaviti prizemlje kuće, površine oko 80 kvadrata, s doživotnim pravom uživanja nekretnine samo kako bi imali gdje stanovati.

Ne vjeruju dokumentu

“Ni u najcrnjem scenariju nisam mogao zamisliti što će zadesiti moju obitelj i mene. Blokirani su nam svi izvori prihoda i našli smo se u situaciji u kojoj se ne zna tko pije, a tko plaća. U očevoj izjavi u kojoj je naveo da sve piše bez prisile, sve je mutno, jer sam siguran da su mu prijetili dok ju je pisao”, izjavio je Pjero, pa opisao daljnji dio spora:

“Rašić je mojoj majci dao rok od dvije godine da otkupi kuću, međutim, u međuvremenu ju je renovirao i dva kata preuredio u šest apartmana, ali je upao u neke dugove i našu je kuću, na koju se vlasnički upisao, prodao za 100 tisuća eura svom prijatelju, odvjetniku Kladariću, s time da mu je strogo rekao da se naša obitelj ne smije dirati s prvog kata”.

Pjero, koji je ponudio da se nekretnina otkupi za 250 eura, je nakon svega pokrenuo niz sudskih procesa protiv svih sudionika, jer tvrdi da nijedan sklopljeni ugovor nije važeći.

Druga strana priče









S druge strane odvjetnik Kladarić ima svoju verziju priče te kaže kako je kupio nekretninu koja je procijenjena na 100 tisuća eura od strane Porezne uprave, te kako je kuća bila potpuno devastirana.

“Rašić me zamolio da gospođi Antunović i njezinim sinovima ostavim kat da u njemu žive dok su živi što, sam i napravio. Ne vidim u čemu je ovdje problem i zašto sam ispao loš čovjek i zločinac. Antunović ljeti tjera moje goste i fizički je nasrnuo i verbalno vrijeđao i mene i mog sina tako da kuću koju sam kupio prije šest godina, tijekom zadnje dvije godine više ne iznajmljujem”, rekao je Kladarić i naglasio kako bi najsretniji bih bio kada bih Antunoviću prodao kuću po nekoj razumnoj cijeni, ali ne pod kako kaže njegovim uvjetima za 250 tisuća eura, pošto je on do sada na istu potrošio 200 tisuća eura.