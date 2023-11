Nogometaš iz Zagreba ušao nakon 45 sekundi: Trener izigrao pravilo koje nema smisla

Autor: Ivor Krapac

Neobična scena se u subotnjem programu u 15. kolu prvenstva u Sloveniji dogodilo zbog pravila koje djeluje besmisleno. U utakmici Rogaška – Koper bilo je brzo izigrano pravilo da na početku susreta u akciji mora biti određeni dio domaćih mladih igrača, a u ovoj situaciji, ‘žrtva’ pravila bio je Luka Žavbi, 17-godišnji veznjak gostujućeg Kopra.

Mladić je počeo utakmicu, no zamijenjen je već nakon 45 sekundi kada je u igru ušao iskusniji igrač, 21-godišnji Gabriel Groznica, rođeni Zagrepčanin koji je u slovenskom klubu na posudbi iz Lokomotive.





Za nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca u uzrastu do 19 godina to je bila rana prilika u susretu u kojem je počeo na klupi, no očito s trenerovim planom da brzo zaigra i da se na taj način izigra pravilo u Sloveniji.

Debitant nije dugo trajao

Tinejdžeru Žavbiju je nastup od prve minute donio debi u prvoj momčadi Kopra, no taj debitantski nastup trajao je jako kratko prije nego ga je gostujući trener Safet Hadžić povukao iz igre.

Neki u Sloveniji pitaju se je li ovakav potez etičan, ali očito je dozvoljen pravilima.

Sve se dogodilo u susretu u kojem je gostujući Koper, poslije manevra trenera Hadžića s početka utakmice, na koncu slavio s 1:0.

Jedini strijelac za gostujuću momčad bio je 30-godišnji napadač Enej Jelenič u 26. minuti. To se pokazalo dovoljnim za pobjedu Kopra koji je dolaskom do tri boda ostao u napetoj borbi na vrhu ljestvice.









Koper sada ima 29 bodova i nalazi se na drugom mjestu ljestvice. Ima tri boda zaostatka od vodećeg Celja kojem je odnedavno na klupi Damir Krznar, bivši trener Dinama.

Rogaška je na posljednjem, 10. mjestu prvenstvenog poretka u Sloveniji. Ima osam bodova, tri boda manje od pretposljednjeg Aluminija i osmoplasiranih Domžala u borbi za ostanak u ligi.