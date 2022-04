NOGOMET ZA BOGATE: Nova pravila UEFA-e pogoduju samo velikima

Izgleda kako je strah od Super lige u UEFA-i uzeo svoj danak, pa je tako krovno tijelo europskog nogometa donijelo i nove pravilnike što se tiče financijskog fair playa za klubove.

Uz to što je klubovima iz manjih liga postalo sve teže plasirati se u elitno natjecanje Lige prvaka, koje je postalo zapravo ekskluzivno igralište za klubove iz tzv. petice, novi financijski paket ponovno pogoduje bogatim klubovima.

Novi pravilnik stupa na snagu stupa u lipnju ove godine, ali će biti implementiran postupno tijekom sljedeće tri godine kako bi se klubovima dalo vrijeme za prilagodbu. maksimalan mogući iznos kojega će klubovi moći potrošiti na plaće igrača i transfere bit će 70 posto ukupnih prihoda.

Evolucija nogometa

“UEFA-in financijski pravilnik koji je na snazi od 2010. godine ispunio je svoju primarnu svrhu i revolucionizirao je način poslovanja klubova. No, evolucija nogometne industrije uz neizbježne posljedice pandemije pokazala je kako je potrebna reforma i nova pravila vezana uz financijsku održivost”, izjavio je predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin.

Tako će maksimalan iznos kojega će klubovi moći potrošiti na plaće igrača i transfere bit će 70 posto ukupnih prihoda, što će predstavljati još veći problem za klubove primjerice iz hrvatske koji osim transfera nemaju neke značajnije prihode tijekom sezone.

