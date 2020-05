POLUVRIJEME; Slaven dominira u Koprivnici! Goda golčinom donio vodstvo farmaceutima

Autor: Dnevno

Slaven Belupo večeras od 20:15 dočekuje Lokomotivu u polufinalu Kupa. Ovom utakmicom započinje restart nogometa u Hrvatskoj nakon što se više mjeseci nije igralo zbog pandemije koronavirusa.

Momčad iz Koprivnice će sedmi put u svojoj povijesti igrati u polufinalu Kupa, a do sada se dva puta probila do finala. No, oba finala je izgubila i to oba puta od Dinama (2007, 2016).

Lokomotiva će u svom trećem polufinalu loviti svoje drugo finale. U prvom pokušaju ‘lokosi’ su 2013. izgubili od Hajduka.

SASTAVI:

SLAVEN: Filipović – Soldo, Paracki, Mikulić – Bačelić Grgić – Bogojević, Lulić, Glavčić, Goda – Jeffren, Krstanović

LOKOMOTIVA: Grbić – Karačić, Mersinaj, Kolinger, Marković – Petrak, Cokaj – Kastrati, Atiemwen, Uzuni – Tuci.



Utakmica se igra u jedinstvenim uvjetima, postkorona nogometnoj stvarnosti… Bez gledatelja, uz posebne mjere i preporuke.

Slaven Belupo je poveo 1:0 nakon fantastičnog pogotka Gode iz daljine! Slaven dominira u prvoj četvrtini utakmice.

Na poluvrijeme se otišlo s minimalnom prednosti za Slaven Belupo.