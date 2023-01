NOGOMET SE PRIBLIŽAVA NAVIJAČIMA: Nova odluka o VAR-u, kao korak prema transparentnosti

Nogomet, a poglavito suđenje te uvijek neizostavni VAR postat će puno transparentniji, barem tako misle iz IFAB-a, tijela za donošenje nogometnih pravila, nakon što su objavili je kako će suci objašnjavati odluke VAR-a, kako gledateljima na stadionima, tako i onima pred televizorima.

Novo pravilo ide na probni rok od 12 mjeseci, a sve počinje od Svjetskog klupskog prvenstva koje će se igrati od 1. do 11. veljače u Maroku.

Kako se objašnjava, razgovor glavnog suca utakmice i njegova pomoćnika u VAR sobi ostat će privatan, no glavni sudac će imati mikrofon kako bi objasnio konačnu odluku javnosti.

Važan korak

“Smatramo kako je to važan korak ka transparentnosti, a također će i publika na tribinama dobiti više informacija”, objavili su iz IFAB-a.

Beginning with a trial at the Club World Cup next month, referees will be able to communicate VAR decisions over a microphone to the stadium 🎙️ pic.twitter.com/Mcrrk48DeF

— B/R Football (@brfootball) January 18, 2023