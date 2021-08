NOGOMET SE PONOVNO MIJENJA: Već je teško i gledati, svi se nadaju da će ovo ‘upaliti’

U posljednjih nekoliko sezona vidjeli smo svakakve bizarne situacije u vodećim europskim ligama, a koje su bile povezane s igranjem rukom u kaznenom prostoru.

Suci su znali uzeti pet ili šest minuta da utvrde je li to bila kazna ili ne, ali nakon novog pravila njihov će rad biti toliko lakši.

Naime, nenamjerno ili slučajno igranje rukom u kaznenom prostoru bit će dosuđeno na štetu napadača samo ako isti igrač koji je to učinio postigne gol. Ako rukom nenamjerno igra drugi igrač ili se nakon igranja rukom stvori prilika, igra će se nastaviti.

Olakšava posao

Naravno, još uvijek postoji slobodno uvjerenje suca je li igranje rukom slučajno ili namjerno. Ipak, jasno je da se ovime “eliminira” dio dvojbenih situacija za suce.

Postoji nada da će to ubrzati igru jer će zasigurno biti potrebno mnogo manje vremena za provjeru u prostoriji u kojoj se nalaze suci videotehnologije.

There has been a change in the refereeing rules regarding HANDBALLS.

• Accidental or involuntary handballs will be whistled only if that same player immediately scores a goal. If another player scores or a chance is generated after the handball: NO foul. pic.twitter.com/Kwy1WbhVee









