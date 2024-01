Nogomet mu je donio slavu, ali on je više volio alkohol, drogu i sisanje krvi ženama

Novac i slava nisu za svakoga, velika popularnost često zna udariti u glavu sportašima, a kada se tome pridodaju u jednadžbu noćni izlasci, alkohol, droga i žene, sve vodi u put propasti, nebitno koliki talent igrač posjeduje.

Baš takav put imao je jedan od najvećih talenata Rumunjske Adrian Mutu, koji je na velikoj pozornici prvo zablistao u Parmi, da bi ga u Chelsea doveo Mourinho, kao jedno od prvih pojačanja u eri Romana Abramoviča.

London i svjetla noćnog života bili su preveliko iskušenje za mladog Rumunja, koji je više vremena bio na stranicama britanskih tabloida nego sportskih novina, koje su živjele od njegove ovisnosti o alkoholu, drogama i ženama.

Pio krv

Mutu je na put prema dolje krenuo 2004. godine, kada je bio pozitivan na kokain tijekom doping testa, na koji je podvrgbut zbog toga što je bježao od policije, a njegova izjava zašto je to učinio postala je nezaboravna.

“Jedini razlog zašto sam uzeo to što sam uzeo je taj jer sam želio poboljšati svoju seksualnu izvedbu. Možda je smiješno, ali je istinito. Nisam uzimao kokain. Uzeo sam nešto da se osjećam dobro”, izjavio je Mutu, a onda je napravio nešto po čemu su ga na Otoku još više zapamtili.

Uz drogu Mutu je volio i lijepe žene pa je tako bio u vezi i s glumicom u filmovima za odrasle Laurom Anderson, kada su ga uhvatili da siše njenu krv, kao njegov poznatiji sunarodnjak grof Drakula.

Nije se smirio

Adrijan je bio suspendiran na sedam mjeseci i kažnjen je s 20 tisuća eura, ali Chelsea je prekinuo ugovor s Rumunjem, koji je na kraju morao platiti 17 milijuna eura zbog svojih nepodopština.

Mutua je potom put odveo nazad u Italiju, gdje je igrao s promjenjivim uspjehom za Juventus, Milan i Fiorentinu, u kojoj je ponovno bio pozitivan na kokain i nakon toga više nikada nije igrao na visokom nivou.

U reprezentaciji je trebao biti nasljednik Hagia, ali je izbornika Victora Piturcu usporedio s Mr. Beanom, što mu je dnijelo doživotno izbacivanje iz reprezentacije.

Happy birthday to ex-Chelsea striker Adrian Mutu. Here’s some of his career highlights:

💊 Banned twice for drugs

🇷🇴 Banned forever from his national team

🩸 He once drank the blood of a porn star he was dating to be better in bed

🤑 He got a €17m fine

⚽️ Scored 161 goals pic.twitter.com/7O5zJVGnm6

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 8, 2024