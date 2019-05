Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

NOGOMET JE OPET PORAŽEN! Arsenal zbog povijesnih prijepora neće moći računati na zvijezdu u finalu Europske lige

Autor: HINA

Arsenalov veznjak Henrikh Mkhitaryan neće igrati finale Europske lige protiv Chelseaja u Bakuu, objavio je engleski prvoligaš u utorak.

Sudjelovanje armenskog reprezentativca u finalu bilo je upitno zbog spora koje njegova domovina Armenija i Azerbajdžan, gdje se održava finale, vode oko pokrajine Gorski Karabah.

Arsenal je pokušao zajedno s UEFA-om razraditi sva sigurnosna pitanja vezana uz sudjelovanje Mkhitaryana u finalu koje se igra 29. svibnja.

“Detaljno smo razmotrili sve opcije za Mickija da bude dio momčadi, ali nakon razgovora s Mickijem i njegovom obitelji svi smo se složili da neće putovati s nama”, stoji u priopćenju Arsenala objavljenom na službenim klupskim stranicama.

“Pisali smo UEFA-i kako bismo izrazili zabrinutost zbog ove situacije. Micki je bio ključan igrač na našem putu do finala, tako da je ovo velik gubitak za nas. Također nam je jako žao što će igrač propustiti veliko europsko finale u ovakvim okolnostima s obzirom na to da je to nešto što se događa u karijeri nogometaša.”

Mkhitaryan je odigrao 39 utakmica u svim natjecanjima ove sezone i zabio je šest golova.