NOĆNA MORA ZA MODRIĆEVA SUGRAČA! ‘Kraljevi’ remizirali s Arsenalom, za zvijezdu Reala sezona je gotova!

Nogometaši Real Madrida nadoknadili su dva pogotka zaostatka i sa 3-2 (0-2, 2-2) pobijedili na jedanaesterce Arsenal u utakmici International Champions Cupa odigranoj u predgrađu Washingtona, dok je Bayern sa 1-0 nadigrao Milan u Kansas Cityju.

Arsenal je poveo sa 2-0 pogocima Lacazettea (10) i Aubemayanga (24), ali je Real u drugom poluvremenu izjednačio golovima Balea (56) i Asensia (59), koji su obojica ušli u igru na početku drugog poluvremena. Bale je zamijenio Hazarda, a Asensio Benzemu.

U raspucavanju je Baleu vratar Martinez obranio jedanaesterac, ali su kod Arsenala Monreal i Burton bili neprecizni, dok je Xhaki Curtois obranio pokušaj udarca po sredini gola pa su Madriđani odnijeli dodatni bod.

Luka Modrić je bio u početnoj postavi Reala i igrao do 65. minute.

Međutim Real je doživio veliki šok u ovoj utakmici. Naime, Asensio je nekoliko minuta nakon pogotka ostao ležati na terenu nakon duela s Aubameyangom, a odmah je bilo jasno kako je riječ o teškoj ozlijedi.

Da je stvar jako ozbljina odmah se vidjelo prema reakcijama suigrača koji su ga tješili još dok je ležao na travnjaku. Prvi pregledi pokazali su da je riječ o ozljedi križnih ligamenata lijevog koljena i vjerojatno je to kraj Asensija u ovoj sezoni jer oporavak traje otprilike osam ili devet mjeseci.

“Izgleda loše i ovo je najgora moguća vijest za nas”, rekao je nakon utakmice Zidane koji je ozbiljno računao na Asensija ove sezone.

