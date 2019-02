NOĆNA MORA ZA HRVATE?! Analizirali smo – Mourinhov dolazak u Inter značit će PAKAO za Vatrene

Sve je izglednije da bi trener milanskog Intera od ljeta ponovo mogao postati karizmatični Portugalac Jose Mourinho. Strateg koji je Nerazzurrima podario trostruki naslov prvaka, popularnu Tripletu 2010. godine još uvijek ima brojne fanove među navijačima s plavo-crne strane Milana. Kritičari mu zamjeraju to što ne ide u korak sa suvremenim nogometom, ali veliki Mou konstantno pokazuje da ga to i ne zanima previše. Uspješno se nosi s pritiscima svakodnevnog posla, samo što mu sve više u njegovim mandatima izostaju veliki uspjesi. Nema velikih trofeja, a baš je to ono što Interova uprava itekako želi.

Početak tog procesa već je počeo, ili je barem trebao početi već prošlog ljeta. I tada je bilo upitno to hoće li aktualni trener Luciano Spalletti voditi momčad u kojoj još nije bilo toliko puno razrušenih odnosa. Spalletti je poveo Inter, a spominje se i još će se spominjati bogata odšteta koja ga čeka u slučaju prijevremenog raskida ugovora. On važi do lipnja 2021. godine, a cifra koju bi sve osporavaniji “ćelavac” mogao dobiti uzrokuje vrtoglavice… Proces reizgradnje jakog Intera stao je već na samom začetku, a neće se nastaviti ni u nekoliko sljedećih tjedana. Klub je već odavno ispao iz Lige prvaka, nema ga ni u završnoj fazi talijanskog Kupa… O tituli koju su sanjali navijači kluba više nitko ozbiljan niti ne priča.

Sve je bliže novom poslu u Interu Mourinho, koji se s tadašnjom upravom, ali i navijačima rastao u dobrim odnosima. Ne treba stoga čuditi da je iz dana u dan sve više onih koji pozdravljaju njegov povratak. No, upitno je s kakvom će momčadi krenuti u projekt sezone 19/20 i što će ga na San Siru dočekati.

Dočekat će ga sasvim sigurno, barem jedan hrvatski nogometaš. Iako Ivan Perišić postaje doživljavan kao klupski izdajnik i prevarant, moguće da će i naon ljeta ostati u klubu. Propao je njegov ovozimski prelazak u Arsenal pa ga trener Spalletti ne koristi, a navijači mu zvižde, kao uostalom i samome treneru. Poznato je kako je Mourinho veliki fan Perišića kojeg je svojedobno htio dovesti i u Manchester United, pa ne treba sumnjati da bi mu hrvatski reprezentativac mogao biti jedna od glavnih uzdanica sljedeće sezone.

Veće je pitanje što će biti s Marcelom Brozovićem? U slučaju nastavka provođenja “manchesterske” 4-2-3-1 formacije, Epic Brozo bi mogao postati neupotrebljiv, s obzirom na njegovo sve češće igranje na pozicijama mimo klasičnog centralnog veznjaka u formaciji gdje je Mauro Icardi jedini napadač. Brozovičeva uloga u Interu ogleda se u potpuno drugačijim detaljima od onih kakve u svom taktičkom opusu njeguje portugalski trenerski mag.

Treći hrvatski nogometaš u Interovom rosteru je Šime Vrsaljko, koji će se, kako se vjeruje, na ljeto vratiti u redove madridskog Atletica. Jasno je da će cijeli proljetni dio ove sezone propustiti zbog ozlijede križnih ligamenata.

U svakom slučaju, ukoliko se obistine tvrdnje sve većeg broja talijanskih medija o Mourinhovom povratku u Inter, bit će zanimljivo vidjeti koga će Portugalac favorizirati i koliko će mu novca ponuditi uprava za nova pojačanja. Cilj je vratiti Inter na staze slave.