Njima je zaluđen Luka Modrić: Kapetanova kolekcija vrijedi pravo bogatstvo

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, iako je odbio jedan od najviših ugovora u povijesti od Saudijske Arabije, ne oskudijeva niti u Real Madridu, s kojim je nedavno produljio ugovor za godinu dana.

Luka slobodno vrijeme, prije povratka na pripreme provodi u hrvatskoj, gdje jahtom krstari priobaljem i otocima Jadrana te uživa u blagodatima kulinarske ponude i sunca.

Modrić je, kako bi smo rekli šmeker za dobre stvari, a od svih strasti najviše se ističe ona prema satovima, kojih Luka u svojoj bogatoj kolekciji ima zavidan broj.

Prilična cifra

Modrić u svojoj kolekciji posjeduje neke vrhunske primjerke, kao Philippe Patek Nautilus, čija je vrijednost do 250 tisuća eura pa Rolexe ili primjerice Omegu sa likom Snoopyja, koja je izašla povodom 50-te godišnjice svemirskog programa te se njime odavala počast i misiji Apolo 13, ali i svim NASA astronautima.

Luka svoju je svoju strast prema satovima podijelio nakon što je osvojio Zlatnu loptu pa je suigračima iz reprezentacije i Reala te svom osoblju poklonio 50 Rolexa Daytona Gold, što je Modrića došlo oko milijun i pol eura.

🗣️ Luka Modrić’s ex-head of partnerships, Simon Bastiansen:

“Modrić bought 50 Rolex watches after his Balon d’Or win & gave it to his teammates & staff at Real Madrid/Croatia. Even the drivers got one.”

