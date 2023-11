Njemačku čeka more kockica: Evo kada i kako kupiti vrijednu ulaznicu

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Na trenutak smo i strahovali, ali na kraju brige nema, vatreni su osigurali EURO u Njemačkoj. Bila bi prava šteta da nismo otišli tamo s obzirom da se planira pravo navijačko ludilo.

To i ne treba čuditi. Veliki broj Hrvata je u Njemačko, a ni ona sama nije toliko daleko i samim time nema dileme da njemačke gradove očekuje tsunami kockica.





Igra se ukupno u 10 gradova: Berlinu (Olympiastadion, 70.000 sjedećih mjesta), Kölnu (Köln Stadium, 47.000), Münchenu (München Fußball Arena, 67.000), Frankfurtu (Frankfurt Arena, 48.000), Hamburgu (Volksparkstadion, 50.000), Stuttgartu (Stuttgart Arena, 54.000), Gelsenkirchenu (Arena AufSchalke, 50.000), Dortmundu (BVB Stadion Dortmund, 66.000), Leipzigu (Leipzig Stadion, 42.000) i Düsseldorfu (Düsseldorf Arena, 47.000).

Euforija

Nakon što je prva faza ulaznica “na slijepo” puštena u listopadu, uskoro kreće druga faza u kojoj će se moći birati točno određene utakmice.

Ona kreće u dva dana nakon ždrijeba završnog turnira Europskog prvenstva 2. prosinca, i to u suradnji s nacionalnim savezima, kada će u prodaju biti pušteno još milijun ulaznica za navijače 21 reprezentacije koje su osigurale mjesto na turniru.

Uefa se pohvalila da ukupno 80 posto ulaznica ide navijačima. Sedam posto kapaciteta daje na raspolaganje vlasnicima TV prava i sponzorima, četiri posto za “hospitality” program, pa četiri posto za njemačke javne ličnosti te tri posto za vlastite goste.

Što se tiče cijena one nisu astronomske. Najjeftinije ulaznice za grupnu fazu koštaju 30 eura, a takvih ulaznica u prodaji ima oko 270.000 i to su mjesta iza golova. Nadalje, milijun ulaznica moći će se kupiti za manje 60 eura ili manje i one su u kategoriji tri. Dakako, cijene nakon grupne faze rastu, a najskuplja ulaznica za finale iznosit će 1000 eura.