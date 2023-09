Njemačka reprezentacija otpustila izbornika: Hansi Flick nije preživio debakl

Nakon poraza od Japana na domaćem terenu od 4:1, Njemačka je odlučila se zahvaliti dosadašnjem izborniku Hansiju Flicku.

Čelnici Elfa nisu mogli progledati kroz prste izborniku koji je na čelu Njemačke dvije godine, ali rezultati mu nisu bili u skladu s renomeom reprezentacije.

Do izbora novog glavnog stratega Elfa, ulogu trenera preuzet će Rudi Voller.

BREAKING: Hansi Flick has been fired, he’s no longer German national team head coach 🚨⚪️🇩🇪

Federation set to discuss internally on new manager as Germany will host Euro 2024 in 9 months.

Rudi Völler will be on the bench as interim coach. pic.twitter.com/rXAXaTdyhO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023