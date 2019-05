Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

NJEMAČKA NA NOGAMA ZBOG NIKE KOVAČA! ‘To je zaista groteskno’!

Renomirani njemački dnevnik list Süddeutsche Zeitung, objavio je članak s naslovom “Situacija s Nikom Kovačem je groteskna” u kojem žestoko kritiziraju odnos Bayerna prema treneru Niki Kovaču.

Hrvatski je trener s Bayernom ove sezone osvojio dvostruku krunu, što je uspio i kao igrač bavarskog kluba 2003. godine pa je samim time postavio izuzetno rijedak rekord i svakako ga se već može smatrati živućom legendom kluba.

Međutim, Kovaču se i dalje predbacuje i dalje mu se traži zamjena i još uvijek dosta medija i stručnjaka zaziva njegovu smjenu. Kovaču se nitko nije propisno zahvalio na učinjenom, eto, predsjednik Karl-Heinz Rummenigge nakon utakmcie finala Kupa, čestitao je svima osim Kovaču.

“Te se večeri pokazalo koliko je situacija s Kovačem groteskna. Kovač je osvojio prvenstvo i kup, postao legenda kluba, a njegov odnos s Bayernom se sada dovodi u pitanje”, piše u tekstu SZ-a.

Oglasio se tom prilikom i Paul Breitner, legenda koja je s Bayernom osvojila sve i svjetski prvak s Njemačkom. Breitner je odlučio braniti Kovača.

“To kako se klub ponaša prema Kovaču… To je sramotno i nedostojno Bayernovog imena. Zamislite, trener lovi prvenstvo i Kup, na kraju osvoji oba trofeja, a cijelo to vrijeme nema jasnu javnu podršku ni predsjednika Hoeneßa, ni generalnog direktora Rummeniggea, ni sportskog direktora Salihamidžića?! Nego njih trojica još lijepo otvore javnu diskusiju o njegovom statusu. Nedostojno Bayerna”, govorio je legendarni Bavarac.

Kaže da ga ponašanje njegova kluba jako boli.

“I cijeli drugi dio sezone je to trajalo. Kao da su namjerno ometali vlastitog trenera! Daleko bi poštenije bilo da su mu, čim je postavljen za šefa struke, rekli “Ili osvoji Ligu prvaka ili letiš iz Bayerna”. Utoliko me više boli to ponašanje mog kluba prema Kovaču jer u svijetu nogometa jako je malo tako poštenih, pristojnih i vrijednih ljudi kao što je Niko”, rekao je Nijemac.

Komentirao je i ligu.

“Zadnje dvije-tri godine je pala razina kvalitete. Svi to vidimo, a nitko ne govori istinu. Gledali smo polufinala Lige prvaka… Pa u odnosu na te spektakle većina utakmica u Bundesligi izgleda kao usporena snimka”, rekao je.