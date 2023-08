Njemačka legenda popljuvala Brazilca: ‘On je prevarantski bacil’

I dok jedni navijači slave svoje omiljene sportaše i dižu ih u nebesa, drugi im nalaze svakakve mane i svi silama pokušavaju umanjiti njihova postignuća.

Naravno svatko ima svoje mišljenje koje može iskazati, a svoje je o Neymaru izrekao legendarni nogometaš Elfa Paul Breitner u razgovoru za Blickpunkt Sport.

Podjetimo, Neymar je među zadnjim nogometašima koji je prihvatio milijune iz Saudijske Arabije, a tamo je došao iz PSG-a, u kojem je više vremena proveo na rehabilitacijama od ozljede, nego na terenu. Neymara su zbog toga na zub uzeli Ultrasi PSG-a, tako da je Brazilac rado otišao put Saudijske Arabije i Al-Hilala.

🗣️ Paul Breitner: “Thank you, dear Saudis, for buying Mr Neymar, who has been one of the most sneaky footballers in recent years on this planet. One of the greatest footballers who only acts, who only dives. Lousy! A very sneaky character.” pic.twitter.com/aJMwrUheO8

— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) August 23, 2023