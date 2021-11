NJEGOVO IME PONOVNO SE SPOMINJE U MAKSIMIRU! Sve podsjeća na doba kada je došao Bjelica

Nakon svakog kiksa Dinama povede se rasprava o tome treba li ili ne Damir Krznar ostati za kormilom Modrog kluba.

Zadnji kiks u prvenstvu protiv Lokomotive opet je uzburkao duhove u hodnicima na stadionu u Maksimiru, a kao duh iz boce pojavilo se ponovno jedno poznato ime.

Već po tradiciji Dinamo jesen igra u sistemu toplo – hladno, ali možda je pre rano otpisivati trenera koji je ostvario legendarnu pobjedu protiv Tottenhama, osvojio naslov, a trenutno su Modri treći u HNL-u s utakmicom manje i tri boda zaostatka za vodećim Rijekom i Osijekom i drugi u Europa ligi iza West Hama.

Bio je velika želja

Jedina reprezentacija koja nam je zadala poraz u ovim kvalifikacijama je Slovenija, na čelu s Matjažem Kekom i tom se prilikom vidjelo kako je Kek dobar poznavatelj hrvatskog nogometa.

Dinamo je želio Keka već prije, ali je Slovenac tada potpisao za reprezentaciju do kraja ciklusa za SP, a sada mu ugovor istječe i tu u Dinamu vide potencijalnu šansu.

Mada Slovenci misle kako je potpis samo stvar formalnosti i kako će Kek nastaviti voditi Deželu, postoji i neka mogućnost da nakon Bjelice Modri nakon dvije godine dočekaju i Keka.

Lovili Bjelicu

Podsjetimo, Dinamo je Nenada Bjelicu isto imao dugo meti Dinama, ali je proteklo još dvije godine prije nego što je današnji strateg Osijeka osvanuo na Maksimiru.

Bjelica je figurirao u Maksimiru kao mogući nasljednik Kranjčara, ali je nakon toga otišao u Poljsku i Dinamo ga je čekao i dočekao nakon dvije godine, a možda se slično dogodi i s Kekom.

August 20th in year 1971, Nenad Bjelica, Croatian footballer and manager was born #NenadBjelica #history #datefacts pic.twitter.com/PrTbW5LSqS

— Today in History 🏛⛩🗼🗽📅 (@date_facts_MR) August 22, 2021