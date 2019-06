NJEGOVA STRAST JE NEUPITNA! ‘Nije bitno, nogomet je moj život i u Engleskoj i u Saudijskoj Arabiji

Slaven Bilić počeo se pojavljivati u engleskim medijima, nakon službenog predstavljanju u prostorijama svog novog kluba, West Bronwich Albiona stavio se ovih dana na raspolaganju engleskoj sedmoj sili i izabrali smo jedan razgovor u kojem Bilić, nakon riječi svog novog predsjednika, govori o svojim ambicijama i idejama što će i kako raditi u novom klubu.

“Imali smo razgovore s petoricom kandidata, ali nakon što smo upoznali Bilića, preostao je samo jedan čovjek kojeg smo željeli da nas vodi dalje. On je imao veliku želju za dođe k nama. Doveo je ovamo i svoju obitelj. Bilića okružuje prekrasna aura. On ne treba posao u Championshipu, on ga želi, želi nas vratiti u Premier ligu. Ako se to ne dogodi odmah u prvoj sezoni, dogodit će se u drugoj”, rekao je Luke Dowling, tehnički direktor WBA, u uvodu razgovora engleskog novinara sa Slavenom Bilićem. Potom je na meti bio baš Bilić…

Kakav je osjećaj vratiti se u engleski nogomet?

“Sjajan. Želio bih se zahvaliti Lukeu, on je prvi s kojim sam u u razgovarao o dolasku u ovaj klub.. Također bih se želio zahvaliti West Bromwich Albionu za priliku, privilegija je biti u ovom velikom klubu, u ovoj obitelji. Nisam Englez, ali sam proveo puno svog života igrajući ili radeći na Otoku i moja je želja bila da se vratim. I vrtio sam se, baš kako sam želio i gdje sam želio. Kad sam čuo za projekt i ambiciju West Bronwich Albiona osjetio sam mamac za ovaj posao i počeo sam pozitivno razmišljati. Trebao mi je samo jedan dan da kažem da. Nije bilo velikih pregovora. Klub me stvarno želio i pokazali su ono što je najvažnije. Jako sam ponosan. To je velika odgovornost, ali stvarno sam uzbuđen što mogu početi.

Što za vas znači da su navijači oduševljeni vašim dolaskom, ali i očekuju puno?

“To mi puno znači. To je veliki klub zbog povijesti i navijača. Vrlo su zahtjevni ti navijači, ali su i vrlo odani. To je tradicionalan, obiteljski klub, ali i vrlo, vrlo velik. Pokušat ćemo se vratiti u Premier ligu ove sezone. Tamo mu je ii mjesto s obzirom na tradiciju i vidim, eto, organizaciju. Mi smo sad veliki klub u manjoj ligi. Postoje mnogi klubovi koji bi mogli reći iste stvari, ali West Bromwich Albion ima nešto posebno. Klub je učinio sve kako bi se odmah vratio u Premier ligu, ali nažalost nedostajalo je i malo sreće. to nisu učinili. Siguran sam da ćemo opet učiniti sve kako bismo bili u u mogućnosti da to ostvarimo.”

Koji je bio vaš izazov konkretno bio s dolaskom u WBA?

“Nogomet je nogomet. To je igra s kojom se živi. Imate momčad, imate loptu, imate navijače i imate teren. Ali postoje razlike. Ne samo za mene, nego za mnoge. Svi me pitaju zašto sam trener u Championshipu, a ne u Premier ligi. Nema tu razlike. I to je vrlo zanimljiva liga, vrlo je zahtjevna, imate 46 kola i jednostavno nema predaha. To je čista bit nogometa. Temelji su pravi nogometni tereni. Sviđa mi se. Mnogi top menadžeri to obožavaju, pa i ja. To je bila jedna od stvari koju sam želio isprobati”.

Prije tri godine kada ste u to vrijeme došli u The Hawthorns kao menadžer West Ham-a, mislim da ste u roku od četiri ili pet mjeseci doživjeli vrhunac pobjede i padove gubitka. Kakve ste dojmove stekli od atmosfere u zemlji u ta dva navrata?

“S West Hamom sam bio ovdje tri puta. Prve godine smo pobijedili 3-0, drugu godinu smo izgubili 4-2 i nakon što je bilo 4-0 nakon 55 minuta, ali West Ham se vratio na 4-2 i bilo je umalo 4-3! A onda je u trećoj godini bila 0-0. Tako da sam iskusio sve protiv ove momčadi. Ovdje nije lako. Sjećam se čak i utakmice u kojoj je West Ham pobijedio 3-0. Prvih 15 minuta bilo je kao da smo pod topovskom paljbom. Mogli ste osjetiti gužvu, osjetiti buku, osjetiti pritisak. I to je također jedan od razloga zašto sam došao ovamo. WBA je jedan od tih klubova i mjesta gdje imate atmosferu da vas pogurne, a to je rijetkost. A da budem pošten, kad nisam znao da dolazim ovamo, gledao sam obje utakmice kvalifikacija za Premier ligu protiv Aston Ville. Ta atmosfera u drugoj utakmici, mogli ste je osjetiti kod kuće, pa sve se treslo. Pričao sam s prijateljima o toj pravoj nogometnoj atmosferi i kad sam počeo razgovarati s WBA sve je to stoga i kratko trajalo.

Dakle, smiju li navijači WBA očekivati puno ove sezone?

“Naravno. Strast ne dolazi i odlazi. Ne ovisi o razini na kojoj radite. Znam da ću imati strast, svejedno je u kojem sam natjecanju. Sa strašću sam radio nedavno i u Saudijskoj Arabiji, gdje neću ovdje? Ne razumijem ljude koji me pitaju zašto sam došao u WBA. Klub nastupa u ligi koja mi se sviđa, a da budem fer, u ovom trenutku nisam imao ponude vrhunskih, najboljih europskih klubova. No, je li to bila moja jedina ponuda? Ne. Odabrao sam ovo jer volim sve ovdje, sviđa mi se… K tome, ovo je velika prilika i za moju i za klupsku afirmaciju, jedan drugoga ćemo dizati”.

Očekujete li u ljeto jake klupske aktivnosti na tržištu transfera?

“Ovisi. Nalazimo se u situaciji u kojoj moramo biti spremni na sve. Radi se, dakako, o poslu s novim igračima, ali i o momčadi koju trenutačno imate. Moramo biti spremni na sve. Jer, možda će neke od naših igrača zatražiti klubovi iz Premier lige ili Europe. Ne izgleda tako zasad, ali transferi se rade u zadnji čas. Moramo raditi kao ludi, kao što smo već počeli prije dvadesetak dana. ali ćemo učiniti sve što je u našem proračunu kako bismo bili spremni konkurentni za borbu za plasman u Premier ligu. To nam je cilj. Nije sve samo do nas, ali se nadamo da ćemo biti u situaciji da se tučemo za vrh Championshipa.

A koji su to vaši pomoćnici, Dean Računica i Danilo Butorović, koje su im reference?

“Dean Računica i Danilo Butorović nisu samo moji prijatelji, oni su ljudi od silnog nogometnog znanja i tipovi sa strašnim elanom. Računica je igrao sa mnom u Hajduku i dobar je trener, znan baš kao sjajan asistent. Igrao je s brojem 10 i bio je fin i plemeniti igrač koji je prekinuo karijeru zbog srčanih problema. Skautirao je suparnika dok sam bio izbornik hrvatske reprezentacije. On je igrao sa mnom od moje 18. godine, a zatim se preselio u Austriju, igrao malo za reprezentaciju, vratio se u Hajduk, bio sjajan, ali su mu tada liječnici rekli da mora prestati igrati nogomet zbog nekih problema. On je briljantan, on je moj prijatelj, ali nije ovdje jer je moj prijatelj, to pomaže i važno je jer provodite više vremena sa svojim osobljem nego s obitelji, ali on je ovdje jer je izvrstan trener.

Danilo Butorović? Kad sam bio u West Hamu, liječnik hrvatske nacionalne momčadi, moj veliki prijatelj preporučio mi je jednog mladog treneera, da ga vidim i osjetim. Pristao sam, na svoju korist. On je došao i imao vrhunske ocjene. On je trener te nove generacije – sjajan na računalnim sustavima, veliki analitičar, ima onaj suvremeni pristup nogometu s programima, što je danas vrlo važno. Osobno, znam mnogo o tome, ali tu nisam stručnjak. Nadalje, on je također trener, tako da nije samo analitičar, on ima sjajne ideje, dobar je na terenu i na klupi i dobar sa igračima”.