NIZOZEMCI RUTINIRANO U DRUGI KRUG: Austrija i Ukrajina izravno će se borit za nastavak natjecanja

Zadnja utakmica dana između Nizozemske i Austrije završila je rutiniranom pobjedom Oranja 2:0, i time su se narančasti očekivano plasirali u daljnji krug natjecanja.

Austrija je u ovaj susret ušla oslabljena za Arnautovića, koji je odradio jednu utakmicu kazne, i to se dosta osjetilo u napadu pošto su uputili samo jedan udarac u okvir gola tijekom cijele utakmice.

Ipak Austrija i Ukrajina međusobno će se odmjeriti u zadnjoj utakmici skupine C, i tako odlučiti drugog putnika u 16 finala.

🇳🇱 The Netherlands are through to the Round of 16 as group winners! 🎉🎉🎉#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021