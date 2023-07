Nizozemci pustili Srbina i dovode Hrvata: Odbio Saudijce i došao u Tursku

Jako je prometno ovo ljeto što se tiče prelazaka igrača, tržište su pošteno prodrmali Saudijci, koji igračima koji su igrali po europskim ligama nude visoke ugovore, ali ne idu svi put arapskog poluotoka.

Tako je Ajax napustio dugogodišnji kapetan i odličan strijelac Dušan Tadić, koji je odbio Saudijske milijune i sinoć potpisao ugovor s turskim velikanom Fenerbahčeom.

Tadić se tako upario s Edinom Džekom, a detalji ovog transfera još nisu poznati, dok je iznenađujuće kako je na kraju Dušan završio u Feneru, a cijelo vrijeme bio je povezivan s Bešitašem.

Dušan Tadić now landing in Instabul to finalize his move to Fenerbahçe 🟡🔵

He wants to continue in Europe despite 2 year deal proposal from Saudi. pic.twitter.com/s0fmQsjiU7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023