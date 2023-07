Nizozemci opasno udaraju po Dinamu: Ajax ide po Josipa Šutala

Pred utakmicu Superkupa, koja se igra u subotu od 20 sati na Maksimiru između Dinama i Hajduka, emisari raznih klubova i insajderi plasirali su veliko zanimanje za reprezentativce modrih.

Tako je nakon što je Romano napisao kako je Dominik Livaković prodan Fenerbahčeu, što su iz zagrebačkog kluba kluba demantirali, pojavio se kupac za Josipa Šutala.

Iako se Josipa povezivalo do sad najviše s Red Bull Leipzigom, nizozemski De Telegraaf istaknuo je interes Ajaxa za stopera Dinama i hrvatske reprezentacije.

🚨 – JUST IN: Ajax wants to sign Josip Šutalo from Dinamo Zagreb. He would have to cost around €20M. [@MikeVerweij] pic.twitter.com/DBUKGgrpgz

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 15, 2023