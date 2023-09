Nizozemci ismijavaju Vatrene nakon poraza Ajaxa, nisu se proslavili

I dok Luka Ivanušec oduševljava svoje nove poslodavce i navijače u Feyenoordu, isto se ne može reći za Vatreni dvojac u Ajaxu, Josip Šutalo i Borna Sosa.

Naime, njihov Ajax poražen je u derbiju kola protiv Twentea 3:1, a kao glavne krivce nizozemski mediji apostrofirali su Šutala i Sosu, koji su ovo ljeto došli u velikana iz Amsterdama.

Uz dvojac Vatrenih na tapeti su se našli i ostali igrači Ajaxa te trener Stejin, a da stvar bude gora, Ajax je osvoji samo pet bodova u dosadašnjih pet kola Eredivisie.

Borna Sosa. The only player alongside Hato & Brobbey that’s allowed to step off the pitch with his head held high. pic.twitter.com/argvhOIntx

