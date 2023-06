Nitko nije mogao niti sanjati da će ga ovako upropastiti! Oršić na prekretnici, ovo bi sve moglo promijeniti

Autor: Ivan Lukač

Mislav Oršić nije bio dio ekipe u Rotterdamu. Čudno i neobično jer nitko to nije mogao pretpostaviti nakon Katra, ali dok su mnogi podignuli formu, Oršić je ovog proljeća doživio pravu katastrofu u novom klubu.

Transfer u Southampton trebao je biti ispunjenje njegove želje i konačna prilika da se dokaže u najboljoj ligi svijeta. Napustio je svoj voljeni Dinamo i krenuo put Engleske, ali umjesto dokazivanja dočekalo ga je razočaranje.

Došao je u klub i dobio drugu najveću plaću u ekipi. Ne, samo to, došao je kao čovjek koji je rušio Chelsea, Tottenham i West Ham, a ako im to nije bilo dovoljno Oršić je bio čovjek koji je zabio gol vrijedan svjetske bronce. Ali da, nije im bilo dovoljno.





Transfer mijenja sve

Oršić nikad nije dobio priliku među “Svecima”. Sramotno ponašanje uprave bilo je kao da se radi o nekom mladom igraču, pa su ga s klupe prebacivali na tribine, a potom s tribine na klupu. Ni sam Oršić ni njegov tim to nisu očekivali. U klubu koji se borio za ostanak u ligi, mislilo se da će Oršić dobiti priliku jer ima dovoljno kvalitete da pomogne momčadi.

Sada je pred njim vrlo važno ljeto, gotovo jednako važno kao i ono prije pet godina kada je ostvario svoj san kada je potpisao za Dinamo. Tada je došao na mala vrata i ubrzo postao legenda kluba i najbolji strijelac u povijesti europskih utakmica za Modre. Samo ovaj puta mora odabrati klub koji će mu spasiti karijeru.

Navijači bi htjeli da to bude Dinamo, ali pitanje je koliko je to realna opcija. Iako se to u jednom trenutku čak i spominjalo, a i sam Bišćan je rekao da je Oršić dobrodošao kada god želi, njegov agent je pak rekao da su šanse za to vrlo male. Priliku će zato odmah pokušati iskoristiti čovjek koji ga je doveo u Dinamo, Nenad Bjelica.

Novi trener Tranbzspora treba čovjeka od povjerenja s kojim bi u novom klubu u zahtjevnom turskom prvenstvu pokušao napasti Europu, a ako se otvori, možda i naslov prvaka. Ovaj dvojac briljantno je surađivao u Dinamu, a Bjelica je Oršića koji je bio anonimac u Koreji vodio na putu na kojem je kasnije postao osvajač svjetske bronce. I sam Oršić je nekoliko puta javno rekao koliko cijeni bivšeg stratega Dinama.

Ipak, nešto se pita i Engleze. Iako su Oršiću omogućili tek jedan nastup u ligi, oni će svejedno stvarati određeni problem jer će tražiti iznos koji bi za neke mogao predstavljati tešku prepreku. Platili su ga 6,5 milijuna, a moglo bi biti traženja iznosa od sedam milijuna za puštanje u novi klub. Bjelica bi si to mogao priuštiti, ali još se ne zna koliki mu budžet stoji na raspolaganju.

Veliku ulogu mogao bi imati i Bruno Petković. Ako “plavi devet” krene prema Bjelici, vrlo lako bi tamo mogao onda i Oršić. Dva velika prijatelja i dva igrača koja se savršeno razumiju na terenu, to bi sigurno Oršiću njegov dolazak u Tursku znatno olakšalo dok treba donijeti odluku o mogućem transferu.









Mislav Oršić je veliki radnik. Baš to govori često i Nenad Bjelica. Strašna radna etika, uz sve to njegova skromnost te ono što predstavlja na terenu je ono što svakom treneru treba. Napravio je veliku grešku ove zime, ali nema dvojbe da ako ovo ljeto pogodi s odabirom klubom, da ćemo ga ubrzo gledati kako zabija i za Vatrene.