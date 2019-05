NITKO NE ŽELI U AZERBAJDŽAN! Pojavila se peticija za premještanje finala Europske lige, stadion će biti prazan

Sljedeće srijede, 29. svibnja na rasporedu je finale Europske lige. Na stadionu u glavnom gradu Azerbajdžana, Bakuu trebali bi se susresti londonski klubovi, Chelsea i Arsenal. Velimo, trebali bi, jer još uvijek ništa nije sigurno. Budući da se radi o veoma dalekoj destinaciji za navijače iz Engleske, većina ulaznica koje su na raspolaganje dobili sudionici za svoje navijače vraćena je UEFA-i.

Krovna europska nogometna federacija tako se suočava s velikim problemom. Naime, da Arsenal i Chelsea nemaju svoje podružnice navijača rasute po cijelom svijetu, najviše Aziji i Americi, teško da bi itko na tu utakmicu i došao, s navijačke strane. Ipak, stadion od skoro 69 tisuća sjedećih mjesta popunit će uvijek prisutni sponzori, članocvi nogometnih saveza europskih zemalja i ostali gosti koji će svoje ulaznice dobiti izravno od UEFA-e.

Ionako mali kontingent karata koje su dobili klubovi tako će postati još manji. Gotovo nitko iz Londona ne želi proći pola svijeta kako bi stigao u Baku pa se na Internetu pojavila i peticija kojom se traži izmještanje finalne utakmice iz Bakua na Wembley, poprište ionako već brojnih finalnih utakmica.

Azerbajdžan kao mjesto odigravanja finala Europske lige ne paše Arsenalu i zbog toga što tamo neće moći igrati Armenac Henrikh Mkhitaryan. Armenija i Azerbajdžan već su godinama u sporu oko Nagorno-Karabaha pa se Armencu iz redova Topnika ne može jamčiti sigurnost.

Očekuje se kako će Arsenal imati oko 4 tisuće navijača na finalu, jer su prodali 3 tisuće karata uz dodatnih 500 komada navijačima iz ostatka svijeta, najviše iz Azije i SAD-a. S druge strane, Chelsea je prodao 2 tisuće od mogućih 6 tisuća ulaznica svojim navijačima što znači da su ostatak vratili UEFA-i.

UEFA: Move Europa League Final to Wembley Stadium – Sign the Petition! https://t.co/UyLoQNg5uz via @CdnChange

— Ramin Amiri (@RaminBehzaad) May 23, 2019