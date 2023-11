Nitko ih nije vidio na Euru, a onda je zabljesnuo bivši nogometaš Splita

I dok Hrvatska još uvijek traži priliku za plasman na Euro sljedeće godine u Njemačkoj, nogometaši Albanije postali su 12 reprezentacija koja se plasirala na Euro.

Reprezentacija Albanije kolo prije kraja natjecanja u skupini E osigurali jedno od prva dva mjesta u skupini, nakon što su odigrali neodučeno 1:1, na gostovanju kod Moldavije u Kišinjevu u petak.

Albaniji je trebao samo bod iz utakmice u Moldaviji, a u vodstvo ih je doveo bivši igrač RNK Split Sokola Cikalleshija, koji je bio precizan iz penala u 25. minuti prvog poluvremena. Do kraja utakmice domaćin je izjednačio u 87. minuti kada je poravnao Baboglo i po zadnjem zvižduku moglo je početi veliko slavlje Albanaca. Gol pogledajte OVDJE.

Heroj Albanije

Cikalleshi je bio igrač RNK Splita u natjecateljskoj sezoni 2014/15., a za hrvatski klub zabio je 13 golova uz pet asistencija u 39 utakmica, da bi poslije igrao u Turskoj, a trenutno je u Saudijskoj Arabiji.

Moldova 1-1 Albania

Seferi was brought down by Revenco, earning Albania a penalty. Çikalleshi hit it into the right corner to open the scoring!

Albania have qualified for the Euros for just the second time pic.twitter.com/MyC1SbZrjB

— Lilian Chan (@bestgug) November 17, 2023