NITI JEDAN IZBOR NE MOŽE BEZ KAPETANA! Luka Modrić kandidat za najboljeg igrača godine

Kao i svake godine FIFA odabire najboljeg igrača koji je obilježio proteklu godinu, ali ovaj će biti malo drugačiji zbog Svjetskog prvenstva koje je igrano pred kraj kalendarske 2022. pa će se uzeti u obzor period od početka sezone 2021./22 pa do kraja 2022. godine.

Kandidata za prestižnu nagradu je 14, a glasovat će predstavnici medija, navijači, izbornici reprezentacija i kapetani svih reprezentacija pod FIFA-om, a svaka grupacija će donijeti 25 posto ukupnih bodova.

Klub koji je dao najviše nogometaša na ovogodišnjem izboru je PSG, iz čijih redova su nominirani Lionel Messi, Neymar, Killian Mbappe i Achraf Hakimi.

Jedan Hrvat

Po tri kandidata dali su Real Madrid i Manchester City, a od igrača Reala uz Karima Benzemu i Viniciusa Juniora tu je neuništivi Luka Modrić. Iz Cityja nominiran su Kevin De Bruyne, Erlinga Brauta Haalanda i Juliana Alvareza.

Iz ostalih klubova tu su još pobjednik prošlogodišnjeg izbora, Robert Lewandowski iz Barcelone, Jude Bellingham iz Borussije Dortmund, koji je i najmlađi kandidat, Mohamed Salah iz Liverpoola i Sadio Mane iz Bayerna.

