Photo by Dan Istitene/Getty Images

NISTE NI SVJESNI! Zašto je važno da je baš Modrić osvojio nagradu i kako je to uspio promijeniti nogomet

Hrvatski reprezentativac i kapetan Luka Modrić osvojio je FIFA-inu nagradu za najboljeg igrača svijeta. Da, Modrić je najbolji igrač svijeta, ali ne samo to, Modrić je tim priznanjem i onim za najboljeg igrača Europe, kao i najboljeg igrača Svjetskog prvesntva postao – ‘game changer’.

Što mislimo reći s tom anglističkom sportskom frazom? To ćemo objasniti nešto kasnije. Prvo valja naglasiti i pojasniti zašto je baš Luka Modrić osvojio nagradu za najboljeg igrača svijeta i one dvije prethodne. Modrić je svojim izvrsnim igrama u sredini terena, svojom energijom, organizacijom igre, perfektnim izvršavanjem taktičkih zadaća i još brojnim elementima donio Real Madridu treću za redom Ligu prvaka i time im osigurao mjesto u povijesti, baš kao i sebi.

Modrić ne namješta puno golova, ne zabija puno. Prošle je sezone zabio samo dva gola i namjestio još osam u 43 utakmice, ali opet je unatoč slaboj ofenzivnoj statistici najbolji na svijetu. Problem je to koji su, nažalost, ne svojom greškom, stvorili Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Ovaj dvojac izmjenjuje se prestižnim nagradama već godinama, točnije od 2007. godine kada je posljednji puta netko drugi osvojio ovu nagradu.

Nekako je s vremenom postalo jedino važno i presudno tko će u sezoni zabiti više golova, Messi ili Ronaldo, te tko će uzeti Ligu prvaka, prvenstvo ili neko reprezentacijsko natjecanje. Najbliže ovom dvojcu bio je Andres Iniesta 2010. godine kada je poosvajao gotovo sve i na kraju svejedno izgubio od klupskog mu kolege Messija. Nitko od tada pa sve do Modrića nije imao šanse protiv Messija i Ronalda. Ne treba ih kriviti za to, oni su svaki na svoj način jedinstveni i vrhunski igrači koji sezone završavaju s više od 30 golova u vrhunskim natjecanjima i desecima asistencija, lijepih poteza, driblinga, ali svo to vrijeme u njihovoj su sjeni igrali vrhunski nogometaši bez kojih ti njihovi golovi ne bi bili mogući.

Početak nove ere

Ipak, kriteriji struke i novinara, koji odabiru najbolje, bili su uglavnom golovi i asistencije, sve do sada, do ove 2018. godine. I tu ćemo sada odgvoroiti zašto je Modrić ‘game changer’. Dakle, prestižne nagrade su ponovo počeli dobivati oni koji su zaslužni za to da Ronaldo, Messi i ostala golgeterska kompanija ubire svu pozornost. Nagrade su počeli dobivati i oni koji svojom radnom etikom, perfektnim izvršavanjem zadaća na terenu, podređenosti momčadi ili nekim drugim, možda čak i statistički teže mjerljivim ili nemjerljivim podacima poput vodstva momčadi na terenu ili diktiranja tempa, doprinose uspjehu svoje ekipe.

Modrić je baš takav igrač, ovo što smo pobrojali, to su njegove kvalitete koje su mu i priksrbile ove tri prestižne nagrade, a vjerojatno će dobiti i onu pravu Zlatnu loptu France Footballa koja se dodjeljuje krajem godine.

Igrao pod neviđenim pritiskom

Treba reći još par stvari, a to je da su i Cristiano Ronaldo i Lionel Messi svojim nedolaskom na gala-večer u Londonu, indirektno potvrdili ovo o čemu smo u članku pisali, da je njihova era vjerojatno gotova i da su vrata otvorena za sve igrače iz sjene. Zapravo, tako nešto se i očekivalo jer nogomet i praćenje nogometa naglo je krenulo u drugom smjeru u smjeru u kojem se statistika više ne gleda površno, to jest nisu više važni samo golovi i asistencije i smjeru u kojem je igra trenutno važnija od same egzekucije.

Pionir te nove ere u kojem nogomet nisu samo golovi i asistencije, je Luka Modrić.

Za kraj istaknut ćemo kako je Modrić postao najbolji na svijetu, iako je posljednjih godinu dana igrao pod velikim pritiskom čak triju sudskih procesa. Prvo je kao svjedok sudjelovao na suđenju Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, Vrbanoviću i porezniku Milanu Pernaru, potom je USKOK protiv njega podigao optužnicu za lažno svjedočenje na spomenutom procesu i prijeti mu kazna od pet godina zatvora, a također je uvjetno osuđen u Španjolkoj za poreznu prijevaru i u procesu je nagodbe u kojoj će platiti iznos za koji je oštetio državu. Modrić je u toj, privatno, teškoj godini osvojio Ligu prvaka i dovukao hrvatsku reprezentaciju do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu, potom je uzeo nagrade za najboljeg igrača SP-a, najboljeg u Europi i najboljeg na svijetu.