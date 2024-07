Ništa od velikog posla za Dinamo: Zabio polufinalistu Eura i sad ‘izbjegava’ Maksimir

Dinamo je u ljetnom prijelaznom roku bio zagrijan za pojačanje u napadu na dvije adrese, na jednoj u Augsburgu u kojem se tražio povremeni hrvatski reprezentativac Dion Drena Beljo, a na drugoj u Lensu, s mogućnošću da iz Francuske na posudbu dođe poljski reprezentativac Adam Buksa.

Ipak, te dvije ‘mete’ na Maksimiru ostale su promašene. U slučaju Bukse, njegov francuski klub dobio je ponudu težine četiri milijuna eura i sada gleda u drugom smjeru, pa Dinamo ostaje bez prilike da u dolazećoj sezoni u napadu ima 27-godišnjeg Poljaka koji je na Euru bio ugodno iznenađenje.

Nije se očekivalo da će dobiti priliku, no za Buksu se sve promijenilo zbog ozljeda u napadu Poljaka, uključujući i ozlijeđenu glavnu zvijezdu Roberta Lewandowskog. Buksa je igrao, a u prvoj utakmici u skupini bio je i strijelac protiv Nizozemaca, koji su kasnije došli do finala i u srijedu protiv Engleza idu u borbu za finale. Nesuđeni dinamovac je Nizozemskoj zabio za 1:0 za Poljake u 16. minuti, no slijedio je preokret favorita na putu do pobjede s 2:1.

Dinamo was close to signing Polish international Adam Buksa from Lens on loan, but a €4m bid for Buksa from another club changed the situation.

Marko Marić confirmed Dinamo’s search for reinforcements abroad. New names could emerge by the end of the week.#Dinamo #HNL #Buksa pic.twitter.com/4YwqXwkN6R

— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 8, 2024