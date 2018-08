‘NISAM OKA SKLOPIO, BIO SAM NEUTJEŠAN I NESRETAN’: Ćiro nam opisao jednu od najgorih noći u životu!

“Nisam oka sklopio, bio sam nesretan i neutješno sam razmišljao jeli se moglo nešto napraviti da se to ne dogodi”; sukus je komentara “trenera svih trenera” Ćire Blaževića na Dinamov poraz protiv Young Boysa što ujedno znači da će zagrebački klub igrati Europsku, a ne Ligu prvaka.

“Vi mislite da se šalim, ali ja sam uistinu teško podnio ovaj poraz. Toliko sam bio sretan zbog publike koja se vratila na stadion, podsjetilo me to na moje dane. Ljudi vole Dinamo i uvjeren sam da bi ova pobjeda koja se nije dogodila dala Dinamu neviđeni uzlet”.

Kako biste vi opisali taj pad u dvije minute?

“Kao nepošten i tendeciozan. U redu, jedanaesterac? Možda da, možda i ne. Samo da vas pitam, bi li nama dosudio takvu najstrožu kaznu, to je jedino pitanje. Ma, nije ni jedanaesterac Dinama izbacio, ali onaj drugi napad, igranje rukom, pa to se mora sankcionirati, i to minutu nakon jedanaesterca koji je nategnut. Da se razumijemo, to se nije smjelo previdjeti. Kad se sve to dogodilo eto belaja. Dinamo je nezasluženo ispao iz igre, a švicarska momčad do tih trenutaka nije postojala”.

Nemate primjedbi možda na vođenje momčadi?

“Bilo bi nepošteno da imam. Jest, Dinamo ima svojih slabih točaka, no one nisu bile uzrok poraza, trener ih je fino sakrio. Uvjeren sam da je Dinamo bolja momčad, samo nije imao pravilan tretman od suca”.

Kako dalje?

“Uvijek sam govorio da nakon poraza moraš biti najjači, nisi najjači kad neprestance dobijaš. Europska liga je dobar izazov, šteta onih novaca koji su Dinamu uskraćeni”.