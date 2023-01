‘NISAM LOŠA KOPIJA MAMIĆA, JA SAM NJEGOVA SUPROTNOST’: Antolić odgovorio kritičarima

Borba za Dinamo postaje sve zanimljivija, dvije struje odlučile su ići u boj do istrebljenja pa je danas Damir Zorić, član Izvršnog odbora i Skupštine Dinama, koji je podnio kaznenu prijavu protiv predsjednika kluba Barišića, s istomišljenicima sazvao press konferenciju.

Na njoj su prozvali predsjednika Barišića i dio Nadzornog odbora koji nisu proveli odluku Skupštine o smjeni Antolića te tako drastično prekršili Statut.

Zatražili su isto tako i izvanrednu skupštinu na kojoj će tražiti razrješenje dosadašnjeg predsjednika Barišića i izvršnog odbora te da se na ta mjesta izaberu novi ljudi, a još su naglasili kako ne žele da Dinamom upravlja loša kopija Zdravka Mamića.

The Dinamo saga now threatens to pull more than just Dinamo into the mix but also Maribor!

Maribor manager Damir Krznar was revealed as a signatory demanding an EGM at the club with the express aim of removing Kresimir Antolic and reinstating Zdravko Mamic’s monopoly of power. pic.twitter.com/UvaWB0CGqx

— Richard Wilson (@HYFPRW) January 2, 2023