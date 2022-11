‘NISAM HTIO NAPUSTITI SVOJ NAROD I DRŽAVU’ Dalić glatko odbio 230 milijuna kuna, nisu ga poljuljali bogataši

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zlatko Dalić će za tjedan dana, sljedeće srijede protiv Maroka, povesti hrvatsku reprezentaciju u novi nastup na Svjetskom prvenstvu, ovog puta u Katru, nakon što se pamti srebro osvojeno u ljeto 2018. u Rusiji. Bilo je to posebno natjecanje za Vatrene, ne zaboravlja se veliki uspjeh, a prije nego stignu novi izazovi, palo je prisjećanje na dio Dalićevog dosadašnjeg puta s reprezentacijom.

U HRT-ovoj emisiji ‘U svom filmu’, hrvatski izbornik je u razgovoru s Tončicom Čeljuskom na HTV-u govorio o stvarima koje je do sada prošao s Vatrenima, u sada već više od pet godina od dolaska na klupu reprezentacije.

Poslije uspjeha na SP-u, priča je išla dalje, a nisu je poljuljale niti bogate ponude, Kako je Dalić opisao u HRT-ovoj emisiji – svoj narod i državu nije htio napustiti.





‘Nema tih novaca zbog kojih bi išao’

“Nije bilo te situacije, iako je bilo strašnih ponuda, posebno od jednog kineskog kluba. Ponuđen mi je ugovor 10 milijuna eura neto po godini i trogodišnji ugovor. Ja sam se zahvalio. Predsjednik kluba se vratio nakon pola godine. Ponovno sam rekao da nema tih novaca da napustim hrvatsku reprezentaciju. Nikad mi nije bilo žao, ponosan sam na tu svoju odluku”, opisao je Dalić na HTV-u, spominjući ugovor koji bi bio sveukupno ‘težak’ nešto manje od 230 milijuna kuna.

Izbornik je u svojem stavu bio ustrajan, ne želeći dati poruku mladima i drugima da treba otići jer se ‘juri’ za novcem. “Dovoljno sam bogat čovjek, ne mislim materijalno, nego imam sve sređeno u životu, obitelj, dva sina s fakultetima”, opisao je vlastiti pogled, spominjući situaciju u kojoj se nalazi.

Posebne emocije nakon Rusije

Puno je toga Dalić do sada prošao, a gledajući unatrag, prisjetio se utakmice nakon koje je bilo posebnih emocija. U borbi za SP na koje se Hrvatska sprema, na Poljudu je u odlučujućem susretu na kraju kvalifikacija ‘pala’ Rusija, a potom se izbornik našao u naletu suza.

“Nije bilo lijepo što sam plakao poslije te utakmice, ali nije me sram jer su tada sve moje emocije, strah, pritisak i sreća izašli iz mene. Hrvatska ima cilj, a to je plasman na velika natjecanja i to je to. Mi smo to u Splitu ostvarili”, opisao je Dalić, dodajući da mu je posao koji sada ima najljepši na svijetu.

Jedanput je skoro otišao

Pobjeda nad Rusijom bila je velika, a prije toga, borba za prolazak dalje na prošlogodišnjem Euru jako teška. Da nije bilo prolaska u drugi krug, ne bi bilo koraka unatrag. “Ja sam donio odluku sam sa sobom ako ne pobijedimo da ću dati ostavku i da neću biti izbornik reprezentacije. To sam ja odlučio, no pobijedili smo Škotsku i otišli u osminu finala”, prisjetio se Dalić.

Sada, ponovno s velikim očekivanjima, dolazi na red novo veliko natjecanje, na kojem će Hrvatska tražiti drugi krug u društvu Maroka, Kanade i Belgije u skupini.









“Znam da navijači puno očekuju u Katru, i ja isto, ali moramo biti realni. Najvažnije je da damo sve od sebe. Hrvatska reprezentacija i kad gubi i kad dobiva, moraš je podržati jer ti su igrači toliko puno dali hrvatskom narodu. Mi u svaku utakmicu ulazimo i s velikim motivom i željom. Ako ne dođe rezultat, ne treba to shvatiti kao tragediju. Vjerujem da ćemo ponovno biti sretni i veseli, neka se to ponovi u Katru”, zaključio je Zlatko Dalić uoči novog nastupa Vatrenih na SP-u, sada već više od četiri godine nakon nezaboravnog puta do finala i srebra u Rusiji.