NIKOME NEĆE NEDOSTAJATI: Jedva ga se riješili, a on objavio i emotivnu poruku

Došao je kraj boravka Garetha Balea na Santiago Bernabéu koji se, ako pitate bilo kojeg navijača Reala iz Madrida, puno previše zadržao u glavnom gradu španjolske.

Bale je u Real došao 2013. godine, a pobrao je više naslova nego što je igrao zadnjih pet godina za klub. Real se Welšana pokušavao riješiti godinama, ali bezuspješno, čak je i sezonu odradio u Tottenhamu no nije se ni tamo iskazao.

Više od njegovih igara u dresu Reala pamtit će se svađe s navijačima i upravom, ali to nije nimalo smetalo Garetha da odradi unosni ugovor do kraja u Madridu.

Emotivan oproštaj

“U Real sam stigao kao mladić koji je želio ispuniti svoj san koji je postao stvarnost jer sam igrao u kultnom bijelom dresu, imao grb Reala na prsima, igrao na Santiago Bernabeu i osvajao brojne titule, od kojih su najvažnije one u Ligi prvaka. Nevjerojatno je iskustvo za mene što sam bio dio Realove povijesti i nikada ovo neću zaboraviti. Pritom se zahvaljujem baš svima koji su bili blizu mene kroz ovo veliko putovanje” napisao je Bale u oproštajnom pismu od Reala.

Za vrijeme boravka u Realu Bale je imao 258 nastupa te je postigao 106 pogodaka uz 67 asistencija u svim natjecanjima, a osvojio je čak 19 trofeja uz pet ligi prvaka.

Official. Gareth Bale confirms he’s leaving Real Madrid: “It’s been an incredible experience, I will never forget”. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #RealMadrid

Bale’s letter to Real Madrid fans here 📑⤵️ pic.twitter.com/TsiHaYbg5L

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2022