NIKO KRANJČAR SE OTVORIO O DERBIJU: ‘Dinamo je fenomenalan, definitivno je najbolji’, jednu stvar najviše želi

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dan prije nego će se Hajduk i Dinamo sresti na Poljudu u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, u 14. kolu SuperSport HNL-a, svoj pogled na ovu utakmicu približio je Niko Kranjčar, bivši hrvatski reprezentativac koji je igrao za oba velika rivala.

Gostujući na Hrvatskom radiju, Kranjčar je najavio utakmicu koja može riješiti puno stvari u borbi za vrh. Dođe li Dinamo do pobjede, a s njom i do 11 bodova prednosti pred Hajdukom, bivši Vatreni ne vjeruje da bi bio moguć povratak splitskih Bijelih u igru za naslov prvaka.

Uoči utakmice, Kranjčar je imao i svoju procjenu obje momčadi.





‘Hajduk se ne može zadovoljavati drugim mjestom’

‘Dinamo je favorit jer mislim da je sa svojim igračkim kadrom i iskustvom i dalje predobar i glavni favorit ovog prvenstva’, rekao je Niko Kranjčar na Hrvatskom radiju.

‘Na Hajduku je veliki pritisak, oni ovu utakmicu moraju dobiti. Mislim da se Hajduk po sastavu i igračima s kojima su se pojačali ne može zadovoljavati s drugim mjestom, da su u sredini jeseni tako daleko od prvog mjesta’, dodao je bivši Vatreni, spominjući i što bi najviše želio vidjeti u dvoboju hrvatskih rivala.

‘Nadam se da neće biti kruto i negledljivo’

‘Derbiji su uvijek neizvjesni, a kao nogometni navijač, jedino se nadam se da taj uteg rezultata neće sputavati igrače da pokažu svoj talent i da ćemo uživati u pravoj utakmici. Previše derbija je u zadnje vrijeme bilo kruto i negledljivo, nadam se da ovaj neće biti takav’, istaknuo je Kranjčar dan uoči utakmice na Poljudu.

Pohvala Dinamu

Govoreći o situaciji u Hajduku, bivši Vatreni nije dublje ulazio u odluku o smjeni Valdasa Dambrauskasa tijekom sezone, spominjući tek da su ambicije splitskih Bijelih u borbi za naslov velike. Pričajući o Dinamu, Kranjčar je, pak, istaknuo snagu momčadi Ante Čačića u domaćoj konkurenciji.

‘Na startu prvenstva Dinamo je fenomenalan. S igračkim kadrom koji ima i širinom koju ima, Dinamo je definitivno najbolja momčad u hrvatskom prvenstvu. Uopće ne sumnjam da će opet obraniti naslov prvaka’, kazao je, dodajući i kako vidi zagrebačke Plave u Europi, u borbi koja traje u Ligi prvaka.

‘Dinamo nas je navikao na prezimljavanje’

'Malo smo i razmaženi, zadnjih godina smo naviknuti na to da se prezimi u Europi. Mislio sam i ja da se s Milanom moglo bolje, kao i sa Salzburgom, ali realnost je da je Dinamo kompetentan u jednoj grupi Lige prvaka i da će do zadnjeg kola biti u igri za prezimljavanje u Europi. Skinuli su skalp Chelseaju doma, a kao netko tko je odrastao uz Dinamo, mislim da je napravljen veliki put od tada do danas. Dinamo ima puno iskustva igranja velikih utakmica, a mi kao navijači imamo pravo sanjati i nešto više', opisao je Niko Kranjčar, dodajući i da se veseli dolazećem Svjetskom prvenstvu u Katru.









U pogledu prema SP-u, istaknuo je da Hrvatska može parirati bilo kome u Europi i svijetu, a s time, kako vjeruje Kranjčar, Vatreni mogu ponoviti ili nadmašiti rezultat koji se slavio prije četiri godine u Rusiji, sa svjetskim srebrom koje se ne zaboravlja.