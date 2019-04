NIKO KOVAČ UOČI BORUSSIJE: “Ljudi, ja ne spavam, budim se noću kako igramo”…

“Probudio sam se nekoliko puta tijekom noći i razmišljao o toj utakmici, nisam mogao spavati. Ako zabijemo samo jedan gol, znači da nemamo rješenje za napad, ali ako moramo dati pet to govori da nemamo rješenje za obranu. Napad je teži, to je umjetnost, obrana je rad, ali morate se boriti i braniti kao tim. To ponekad nije dobro funkcioniralo. Čak i da ste umjetnik, morate se braniti”, ispričao je Niko Kovač, trener Bayerna u najavi derbija Bayerna i Borussije Dortmund.

Samo koji dan prije Bayern je imao velike probleme protiv šestoplasiranog drugoligaša Heidenheima u četvrtfinalu kupa. Bayern je pobijedio 5-4, zabili su kovačevi puleni četiri gola s igračem manje.

Borussia bježi Bayernu dva boda poslije 27 kola i pobjeda se bivšem hrvatskom izborniku nameće kao imperativ. Zaključak je jednostavan, Niko Kovač nije napravio nikakav iskorak u Ligi prvaka s momčadi kojoj treba remont, u Njemačkoj se svejedno traži kruna. Navikli su da budu prvi”.