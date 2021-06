NIKO KOVAČ U LOVU NA POJAČANJA: Na listi su mu stari poznanik iz Bayerna i Vatreni

Jedno od najvećih iznenađenja europskog nogometa prošle sezone Monaco, našeg bivšeg izbornika Nike Kovača želi napraviti još veći iskorak u novom prvenstvu.

Kovač tako želi dovesti poznatog defenzivca iz njegovog bivšeg kluba Bayerna kojem ugovor uskoro istječe, te bi u Kneževinu došao besplatno.

Jerome Boateng, koji je s Kovačem već surađivao u bavarskom velikanu bio bi veliko pojačanje za obranu Monaca, a Kovač se nada kako će ga uspjeti nagovoriti da mu se pridruži.

Na meti i Perišić

Kovač je isto ponovno izrazio želju dovesti i našeg Ivana Perišića, kojeg je iz Intera doveo u Bayern, a sada bi ga rado vidio i u Monacu gdje ga je pokušao dovesti i na polusezoni.

Novi trener Intera, Simeone Inzaghi želi u svojim redovima vidjeti igrača Monaca koji je prošlu sezonu igrao na posudbi u Sampdoriji, a već je bio i u Interu isto na posudbi. Radi se o Keiti Baldeu, a njih Inzaghi i Keita još se znaju i iz Lazija.

Kako piše Gazzetta, Perišića bi se rado riješili zbog velike plače, a Balde i Ivan imaju sličnu cijenu od oko osam milijuna eura, te se iz Intera nadaju mogućoj razmjeni igrača.

Monaco have made a contract offer for Jérôme Boateng. No decision has been made yet but talks are progressing. Niko Kovač is looking to add an experienced centre-back to his squad and has targeted Boateng [@Santi_J_FM] pic.twitter.com/Orpq4Y5Fg3









— Di Marzio jnr ⚽️💥 (@JnrMarzio) June 17, 2021