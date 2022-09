NIKO KOVAČ PORUČIO SVOJIM IGRAČIMA: ‘Ako treba, igrat ćemo moj brat i ja’

Niko Kovač ovo ljeto vratio se na velika vrata u Bundesligu, nakon dobre epizode u Monacu, no na početku sezone ne može se reći kako je Wolfsburg na pravom putu s novim trenerom.

Naime, u dosadašnjih odigranih sedam kola Kovač i njegov klub su tek 17 na ljestvici ili pretposljednji, uz razočaravajući učinak od četiri poraza, uz dva neriješena rezultata i jednu pobjedu.

Naravno ovakav rezultat nitko u klubu, a i Njemačko,j nije očekivao pa je Kicker donio tekst nakon zadnjeg poraza Wolfsburga od iznenađenja Bundeslige Union Berlina.

Kako pišu Nijemci Kovač se udaljio od svoje ekipe, a Niko je nakon poraza u Berlinu od 2:0 napravio je nešto što treneri rijetko čine, kritizirao je vlastite igrače.

Moj brat i ja

“Mi ne možemo pokazati ni neke osnove koje vam trebaju da biste igrali nogomet; strast, mentalitet, žrtvovanje. To je ono što nam nedostaje. Nogomet je rad, pogotovo popravljanje stvari u kojima si limitiran”, ljutito je krenuo Kovač pa naglasio:

“Ne možemo ovako pobjeđivati. Moramo pokazati borbenost, strast i duh. Ne jednom mjesečno, nego svaki tjedan. Ako treba, igrat ćemo moj brat i ja”, rekao je Kovač.

Kovač je nakon što je preuzeo Wolfsburg u njega doveo igrača Dinama Bartola Franjića, dok je tamo zatekao Pongračića, koji je u međuvremenu otišao u Italiju u Lecce i Josipa Brekala, a niti izbacivanje glavne zvijezde Maxa Krusea iz momčadi nije donijelo promjene u igri Bundesligaša pa Niki nasušno treba par dobrih rezultata kako bi se održao na klupi Wolfsburga.

Wolfsburg coach, Niko Kovac 🗣️ “Max Kruse won’t be with us in the future and definitely won’t play anymore.”









Max Kruse 🗣️ “I think I’ll decide for myself when my time in the Bundesliga is over. Nobody else decides that for me.”

