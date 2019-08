Photo by Octavio Passos/Getty Images

NIKO KOVAČ POBIJEDIO UPRAVU BAYERNA: Kupili mu igrača za 100 milijuna eura

Niko Kovač ispao je pobjedniku svojevrsnoj borbi s upravom Bayerna, kluba kojeg vodi. Ono što je želio to je naš trener i dobio. Nakon dugotrajnih pregovora s Leroyem Saneom dogovoren je transfer sjajnog njemačkog reprezentativca u Bayern.

Naime, Sane dolazi u Bayern a za njega će Bayern platiti odštetu od sto milijuna eura. K tome, Sane će zarađivati u Muenchenu 20-ak milijuna eura godišnje.

Sane je karijeru počeo u Schalkeu, odakle je prije tri godine došao u Manchester City. No, kod Guardiole se i nije naigrao. Zato je i želio otići. Niko Kovač je silno inzistirao na njegovom dolasku.

Činjenica jest da Bayern mora zamijeniti Robben i Riberyja, ako želi biti konkurentan i u europskim relacijama, osvajanje njemačkog prvenstva se podrazumijeva.

Upravo je to Niko Kovač i govorio, sada kada je dobio Sanea za njega neće biti opravdanja.