Niko Kovač pleše po rubu u Wolfsburgu, mora se vaditi protiv Kramarića

Niki Kovaču nikako da krene u zadnjim kolima Bundeslige pa je Wolfsburg nanizao četiri utakmice bez pobjede, sve je počelo s porazom od Bayerna, a nakon toga uslijedila su tri neriješena rezultata i situacija našeg stručnjaka na čelu kluba iz Vučjeg grada sve više dolazi pod znak pitanja.

Kako smo već pisali, zadnji neriješeni rezultat datira od jučer, kada je Wolfsburg na svojem terenu odigrao 1:1 protiv Kolna, a igrači Nike Kovača gubili su od 38. minute, kada je goste u vodstvo doveo Alidou, ali dvije minute kasnije domaćin je poravnao na 1:1 golom Perdesa, što se ispostavio kao konačan rezultat susreta.

Wolfsburg je u ovu sezonu ušao s europskim ambicijama, ali trenutno se nalazi 11. mjestu Bundeslige s 22 boda, a do najbliže europske pozicije dijeli ga devet bodova, što ne zadovoljava ambicije kluba pa je pozicija Kovača na klimavim nogama.

Wolfsburg are still trusting coach Niko Kovač despite a record of one win in 8 games, and an uninspiring performance against Köln (1-1) yesterday. However, the Hoffenheim game next Sunday will decide about the 52-year-old’s fate, report @BILD_Wolfsburg. https://t.co/ipya14NL3A

— Bundesliga Latest (@BL_LatestNews) January 28, 2024