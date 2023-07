Niko Kovač opasno zagrizao za Majera: Francuzi odbili ponudu

Jedan od Vatrenih za koje se pretpostavlja kako bi mogao zamijeniti dosadašnji klub ovog ljeta, je i Lovro Majer, koji se po Fabriziu Romanu nalazi na nišanu Nike Kovača.

Rennses je Majera stavio u izlog ovog prijelaznog roka, ali Francuzi traže pozamašan iznos za veznjaka Vatrenih, spominje se cifra od 30-ak milijuna eura.

Tako je po Romanu Rennes odbio već drugu ponudu Wolfsburga za Lovru Majera, koji je očito velika želja bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, koji bi htio napraviti iskorak u ovoj Bundesligaškoj sezoni.

Understand Wolfsburg have submitted new bid today for Lovro Majer — worth €18m plus add ons, so potentially up to €22/25m package with sell on clause included. 🟢🇭🇷

Rennes have rejected the proposal. It’s again a no from French club. pic.twitter.com/4OilCLoh71

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023