Niko Kovač na meti za mjesto izbornika zemlje iz bivše Jugoslavije

Kao grom iz vedra pojavila se informacija kako bi Niko Kovač ponovno mogao na izborničku funkciju. Ovaj put ne radi se o Hrvatskoj, ali nije ni toliko daleko geografski.

Kosovski ATV piše da je jedan od kandidata za preuzimanje reprezentacije Kosova. Tamošnji nogometni savez kontaktirao je hrvatskog trenera i poručio mu da ga će čekati u slučaju da odluči napustiti Wolfsburg.

Izbornik Kosova je Slovenac Primož Gliha (56), koji je na klupi od 4. srpnja. Ugovor mu traje do kraja ovog mjeseca. Kosovo je u potrazi za novim izbornikom nakon što je reprezentacija u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo završila predzadnja.

Dardanët (nadimak ekipe) je u potrazi za novim izbornikom nakon što je reprezentacija u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo završila predzadnja. Kosovo je u deset utakmica ostvarilo dvije pobjede, pet remija i tri poraza.

🇭🇷 – According to ATV reports, croatian coach Niko Kovač is one of the candidates to lead the Kosovo national team. pic.twitter.com/CJsxNScsIz

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) November 23, 2023