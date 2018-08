Photo by Warren Little/Getty Images

NIKO KOVAČ JOŠ JEDNOM DOKAZAO KOLIKA JE LJUDINA! Pogledajte što je rekao o svom prethodniku

Nogometaši Bayerna, kojeg od ove sezone vodi Niko Kovač, osvojili su u nedjelju njemački Superkup svladavši u Frankfurtu momčad Eintrachta sa 5-0. Za njemačke prvake tri pogotka zabio je Robert Lewandowski (21, 26, 54), a po jedan su dodali Kingsley Coman (63) i Thiago (85).

Niko Kovač je po završetku protekle sezone otišao iz Eintrachta, te je preuzeo Bayern, s kojim mu, kako se vidi, ide sjajno. Prema svemu sudeći, Kovač će s Bayernom biti nedodirljiv u prvenstvu jer se doista nije puno toga promijenilo u odnosu na prošlu sezonu, a pod Kovačem su se čak umirili i neki nemirni duhovi koji su se probudili koncem prošle sezone. Prvenstveno tu mislimo na Roberta Lewandowskog, koji je u jednom trenutku bio potpuno izlorian od ostatka momčad i nije ni s kim pričao.

No, Kovač je to sve promijenio. Lewa je na kraju ostao, iako je već bio jednom nogom u Realu i Bayern sada funkcionira fenomenalno. Odmah su uzeli Superkup, a Lewa je zabio hat-trick.

“Niko Kovač je odmah po dolasku u Bayern poručio da Lewandowski mora ostati i da on računa na njega. Kovač puno razgovara s njim i daje mu do znanja da se oslanja na njega, da mu apsolutno treba”, napisao je to Bild za Kovača i Lewandowskog.

Međutim, ono što je Kovač rekao nakon utakmice protiv bivšeg kluba jest dokaz njegove profesionalnosti i skromnosti.

“Cijelu utakmicu odigrali smo na visokoj razini, ishod je totalno realan. Međutim, ne smijemo se nakon ovog rezultata previše uzdignuti. Niti Eintracht mora potonuti”, poručio je Kovač i potom nastavio o Lewandowskom.

“O Robertu ne moramo posebno govoriti. On je napadač svjetske klase što je i pokazao protiv Eintrachta. Nikome nije lako zabiti tri gola u 70 minuta”, rekao je Kovač i onda pokazao koliko je gospodin i što se kaže, ljudina.

“Moram reći da je razlog naše ovako dobre igre i Jupp Heynckes zahvaljujući kojem ja sada imam tako jaku momčad. Prošle godine je osvojio prvenstvo, a nadam se da ćemo i dalje biti jednako uspješni”, izjavio je Kovač.